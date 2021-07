IPE Saúde e OAB/RS assinam termo de intenções

O IPE Saúde e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional RS (OAB/RS) assinaram um termo de intenções que formaliza o trabalho conjunto das duas instituições para o ingresso de advogados ao sistema de assistência à saúde. Quando consolidado, o convênio com a OAB/RS marcará a primeira adesão ao Plano de Assistência Médica às Entidades de Registro Profissional (Pamerp), modalidade que prevê a extensão do atendimento do IPE Saúde a outros órgãos e instituições.

A assinatura foi realizada na segunda-feira (5/7), na sede da OAB/RS em Porto Alegre. O diretor-presidente do IPE Saúde, Júlio César Viero Ruivo, ressaltou que houve um processo de construção coletiva. “Ainda temos um cronograma a cumprir e vamos trabalhar para que tudo se concretize de forma rápida e transparente”, disse.

Para o presidente da OAB-RS, Ricardo Breier, o termo marcou a materialização de um trabalho desenvolvido por anos. “É um simbolismo importante, com foco em um convênio que possa atender a toda a advocacia do Estado do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Mauro Hauschild, secretário da Administração Penitenciária e integrante do Conselho Administrativo do IPE Saúde, apontou que a conquista representa um ganho para todos os envolvidos. “Quanto mais pessoas integrarem a base de participantes, mais forte e sólido se torna o plano, o que também atrai maior número de prestadores. Ganha a sociedade gaúcha como um todo.”

A partir da assinatura, foram nomeados quatro integrantes da OAB/RS para atuar junto ao IPE Saúde com foco nos procedimentos administrativos necessários à materialização do plano, com a operacionalização do sistema, a ser desenvolvida pela Procergs, bem como etapas que envolvem o levantamento da relação de interessados, a realização de cálculos atuariais e de estudos de viabilidade. Após a conclusão desses passos será possível a apresentação de valores e modalidades disponíveis aos novos integrantes.