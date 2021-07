Ouvidor do Senado, Plínio Valério assina acordo com Assembleia do Amazonas

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), ouvidor-geral do Senado assinou, nesta segunda-feira (5), acordo de cooperação com a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas com o objetivo de fortalecer as ações de ouvidoria desenvolvidas pelos órgãos correlatos no âmbito federal e estadual.

Por parte da assembleia, o protocolo foi assinado pelo deputado estadual Felipe Silva de Souza (Patriota-AM), ouvidor daquela Casa. O documento também recebeu a assinatura da diretora-geral do Senado, Ilana Trombka.

— Fico feliz de celebrar o primeiro acordo de cooperação da Ouvidoria do Senado com a Ouvidoria da Assembleia do Amazonas. O cidadão que acompanha a atuação parlamentar e participa com ideias e reclamações tem muito a ganhar com esse intercâmbio de experiências — disse Plínio Valério, que na ocasião representou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

O senador ressaltou que pretende dar um ritmo diferenciado aos trabalhos da Ouvidoria da Casa e ampliar essa rede de informações com outros estados. Essa é a primeira de muitas parcerias, afirmou, com assembleias e outros órgãos.

Parceria

O ouvidor da Assembleia do Amazonas comemorou a parceria e os frutos que serão colhidos com essa aproximação entre as duas Casas.

— É um instrumento importante de cooperação técnica. Tenho certeza que ele vai permitir o aperfeiçoamento das ouvidorias para melhor atender a população que nos procura — disse o deputado Felipe Silva de Souza.

Ilana Trombka afirmou que a primeira parceria firmada pela Ouvidoria na gestão do senador Plínio Valério vai fazer com que os cidadãos sejam cada vez mais bem atendidos.

— É importante saber que muitas demandas que aqui chegam podem ser também aproveitadas no estado e que o conhecimento de cada uma das ouvidorias vai trazer um compartilhamento de experiências e boas práticas — disse.

O acordo de cooperação prevê a estruturação e o funcionamento de uma rede de relacionamento entre os dois órgãos. A intenção é aumentar o intercâmbio de informações, cooperação técnico-científica, articulação de esforços e formação de parceria estratégica. As Ouvidorias do Senado e da Assembleia também poderão definir diretrizes comuns, por meio do estabelecimento de compromissos e ações conjuntas, para viabilizar o apoio a ações de atendimento aos cidadãos no âmbito das duas ouvidorias.