Agilidade e segurança na direção para levar vacinas contra a Covid-19 a todas os recantos

Quase 340 mil doses de vacina contra a Covid-19 são transportadas, nesta segunda (5/7) e terça-feira (6/7), nas rodovias gaúchas rumo a todas as regiões do Estado. Os motoristas da Secretaria da Saúde (SES) que trabalham nas 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) têm importante papel no andamento ágil e seguro da campanha de vacinação.

“Tenho orgulho do trabalho que realizo na linha de frente da pandemia. Estamos levando a vacina para todas as cidades da nossa região”, disse Flávio dos Santos, motorista da 9ª CRS, com sede em Cruz Alta. Como a distância para Porto Alegre é de 345 quilômetros, o que representa cinco horas de viagem, Flávio começou a viagem ainda no domingo (4). É a terceira vez que faz o percurso para transportar imunizantes contra o coronavírus.

Parte das vacinas recebidas no fim de semana foram distribuídas às coordenadorias regionais de saúde nesta segunda (5) - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

As vacinas que abastecem todos os postos de saúde e pontos de vacinação no Rio Grande do Sul são distribuídas a partir da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na zona Leste de Porto Alegre. Na impossibilidade de se realizar a distribuição das doses por via aérea, com auxílio da Brigada Militar e da Polícia Civil, como é realizada em grande parte das vezes, todo o transporte das remessas é via terrestre nesta semana. São 18 rotas que abrangem todas as regiões do Estado. Os motoristas já estão vacinados, por serem profissionais na linha de frente ao combate do coronavírus.

Quem também está acostumado com o trajeto rumo a Porto Alegre é Rivadalve Hunger Koch, da 13ª CRS, com sede em Santa Cruz do Sul. “Todos estão aguardando a vacina. A minha sensação é de poder levar um pouco de esperança à população da minha região”, afirmou. “Saio bem cedo de Santa Cruz para ser um dos primeiros da fila e voltar o mais cedo possível. Assim como nós esperamos aqui, os motoristas dos municípios já estão esperando as vacinas lá na regional”, explicou, destacando a importância da agilidade do poder público em abastecer as salas de vacinas. Rivadalve faz a viagem de cerca de 300 quilômetros (contando a ida e a volta) para buscar vacinas contra a Covid-19 uma vez por semana, em média.

Em Alegrete fica a CRS mais distante da capital: quase 500 quilômetros - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini A 18ª CRS, com sede em Osório, para aumentar a segurança do trajeto de cerca de 100 quilômetros, dispõe de dois motoristas no transporte da carga. “É muito gratificante saber que estamos levando as vacinas para nossos conterrâneos”, disse o motorista Ronaldo Becker Conceição, acompanhado de João Carlos de Oliveira. “Da coordenadoria, as vacinas abastecem os postos de saúde de todo o litoral. Nosso trabalho ajuda a salvar vidas”, disse João Carlos. “Estou há pouco tempo na 18ª, há cerca de três meses, mas estou feliz por isso.”



Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

De Alegrete, a CRS mais distante da capital, quase 500 quilômetros de distância, veio o motorista Jorge Carvalho. Faz 26 anos que trabalha para a SES. “Faço a viagem em cerca de seis horas, de forma tranquila e com segurança porque estou carregando esperança para todo mundo”, afirmou. Jorge saiu ainda na tarde de domingo (4) de Alegrete, e assim que recebeu a carga, na tarde de segunda (5), iniciou a viagem de retorno, para garantir o abastecimento dos postos de saúde da região ainda nas primeiras horas da terça-feira (6). “Mesmo acostumado a vir buscar vacinas da gripe e outras vacinas aqui em Porto Alegre, o sentimento que temos ao buscar as da Covid é diferente, por toda a situação que estamos vivendo”, completou o motorista.