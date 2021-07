Projeto Cecília em Casa recebe inscrições até o dia 11 de julho

Escolas públicas de todo o país têm até o próximo dia 11 para se inscreverem no Projeto Cecília em Casa, um programa de extensão científica oferecido a distância pelos três departamentos do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo (USP). O projeto, que nasceu em 2019, leva a ciência de fronteira até as escolas de forma a atingir a parcela de estudantes que talvez nunca tivesse a oportunidade de ouvir falar ou se aprofundar sobre o assunto.

De acordo com a coordenadora do Cecília em Casa, astrônoma Elysandra Figueredo Cypriano, as escolas sorteadas deverão organizar turmas com o mínimo de 20 e o máximo de 40 alunos. Cada turma deverá ser acompanhada por até dois professores, que ficarão responsáveis pela organização e por fomentar a participação ativa dos estudantes.

“O Projeto Cecília é uma proposta de ensino não formal, no qual normalmente vamos às escolas nas periferias, em áreas de vulnerabilidade social e locais com mais dificuldade de acesso aos temas que envolvem as três áreas do departamento, pensando na questão da sustentabilidade do planeta. Com a pandemia, interrompemos as atividades presenciais e passamos a fazer o #CecíliaEmCasa, que está dando certo e deve se manter”, explicou Elysandra Figueredo.

O material fica disponível ao longo das duas semanas de duração do curso, com os conteúdos acessados por senha e exclusivos para as escolas durante a evolução do programa. Depois da conclusão do projeto, todos receberão certificado de participação. Os estudantes e professores são orientados por alunos de graduação e pós-graduação, além de monitores que ficam disponíveis durante todo o dia para dialogar com os participantes.

“Apesar de os tópicos trabalhados no Cecília serem associados à Base Nacional Comum Curricular, também há um perfil que normalmente não é atingindo nas escolas, que é a ciência de fronteira, a ciência atual. Levamos esse viés mais moderno e motivador da ciência não só para atrair jovens cientistas, mas mostrar a ciência e como ela é feita, valorizando o processo científico para essa garotada que está em estágio de formação, ajudando também no desenvolvimento da cidadania”, disse Elysandra.

De acordo com o cronograma do #CeciliaEmCasa para o segundo semestre, após o final das inscrições, no dia 11 de julho, no dia 13 serão sorteadas as vagas e as escolas devem confirmar sua participação até as 23h59 do dia 18. No dia 19, será publicada a convocação da lista de espera, se houver desistência. Os interessados em ocupar as vagas remanescentes devem confirmar até as 23h59 do dia 23. No dia 9 de agosto, as atividades serão iniciadas, e no dia 26 encerra-se essa etapa do projeto.

Para mais informações e acesso ao formulário de inscrição basta acessar o site da USP.