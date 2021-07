Brasil confirma mais 1.635 mortes e 54,5 mil novos casos da covid-19

O Brasil confirmou mais 54.556 novos casos da covid-19, totalizando 18.742.025 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde fevereiro de 2020, quando o primeiro caso da doença foi confirmado no país.

Segundo o mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, também foram registradas 1.635 mortes em decorrência de complicações causadas pelo vírus. Com isso, o total de óbitos desde o início da pandemia chegou, hoje (3), a 523.587.

Entre os casos já confirmados, 17.033.808 pacientes se recuperaram, o que representa 90,9% do total de pessoas que adoeceram. Outros 1.184.630 pacientes continuavam sob acompanhamento médico até as 17h30 deste sábado - o que representa 6% do total. Além disso, há 3.562 casos considerados suspeitos em investigação, à espera do resultado dos exames.

Estados

Entre os estados com maior número de mortes por covid-19, São Paulo segue em primeiro lugar em números absolutos, com 129.453 óbitos. Em seguida, ainda em número absolutos, vêm os estados do Rio de Janeiro, com 56.011 falecimentos; Minas Gerais (46.883); Rio Grande do Sul (31.686); Paraná (31.325) e Bahia (24.235).

As unidades da Federação com menor número de óbitos por covid-19 são o Acre (1.746); Roraima (1.756); Amapá (1.844); Tocantins (3.248) e Alagoas (5.399).