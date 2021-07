Vacinas da Janssen chegam ao RS e serão distribuídas na segunda, dia 5

As 202.850 doses da vacina Janssen chegaram ao aeroporto da capital em avião que pousou às 14h10 deste sábado (3/7) - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

As 202.850 doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen que chegaram ao Estado neste sábado (3/7) serão distribuídas às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) na segunda-feira (5/7). O avião com o carregamento, vindo de Guarulhos (SP), pousou no aeroporto de Porto Alegre às 14h10.

A definição sobre a distribuição foi pactuada entre gestores estaduais e municipais em reunião extraordinária e virtual da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) na manhã deste sábado (3), para dar agilidade à entrega das vacinas à população gaúcha.

A distribuição será realizada juntamente com a remessa de Pfizer (136.890 doses), que chegou a Porto Alegre em avião que pousou à 0h10 deste sábado (3). Cada CRS deverá buscar os imunizantes na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na capital.

As 186.750 doses da Astrazeneca previstas para chegarem às 17h55 deste sábado (3) não deverão ser distribuídas de imediato, uma vez que estão reservadas para a aplicação da segunda dose.

O total enviado pelo Ministério da Saúde neste sábado (3/7) em três voos somará 526.490 vacinas contra a covid-19.

