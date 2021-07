Rio Grande do Sul recebe vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Janssen neste sábado, dia 3

Primeiro dos três aviões com vacinas previstos para o sábado (3/7), pousou à 0h10 no aeroporto de Porto Alegre - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Nova remessa de vacinas Pfizer, desta vez com 136.890 doses, chegou a Porto Alegre neste sábado (3/7). O avião com o carregamento pousou à 0h10 no aeroporto da capital.

Os lotes serão distribuídos na segunda-feira (5/7), e estarão disponíveis para retirada pelas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) a partir das 13h30.

Ainda neste sábado (3) estão programadas as chegadas de 202.850 vacinas da Janssen, às 14h, e 186.750 doses da Astrazeneca, com pouso do avião previsto para às 17h55. O total enviado pelo Ministério da Saúde em três voos somará 526.490 unidades.

As Astrazeneca deverão ser utilizadas para a segunda dose, por isso serão distribuídas de imediato às CRS. As da Janssen ainda não há previsão de distribuição, pois depende de definição da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), entre Estado e representantes de municípios.

Até a noite da sexta-feira (2/7), o Rio Grande do Sul já vacinou com pelo menos a primeira dose 54,4% de toda a população acima de 18 anos, e 21,7% está com o esquema vacinal completo, sendo um dos Estados brasileiros que mais aplicou a vacina contra a Covid-19.

Acompanhe a vacinação no Rio Grande do Sul pelo site vacina.saude.rs.gov.br

Acesse planilha com a distribuição das doses de Pfizer por município