Frase 'A vida pede licença' será projetada nesta quinta no Congresso

A frase “A vida pede licença" será projetada no edifício do Congresso Nacional nesta quinta-feira (1º), das 18h30 às 20h, em referência ao projeto de lei (PL 12/2021) que autoriza o governo a decretar a licença compulsória temporária de patentes de vacinas, testes de diagnóstico e medicamentos para o enfrentamento da covid-19. Também será projetada a hashtag #aprovaPL12.

O pedido de projeção é do deputado Alexandre Padilha (PT-SP), em apoio ao projeto, aprovado no Senado em 29 de abril e em tramitação na Câmara dos Deputados.

— É inadmissível, em um país com mais de meio milhão de mortes, o monopólio das patentes impedir o acesso a vacinas no meio da pandemia — afirma Padilha.

Autor do projeto original, o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a licença compulsória no dia em que foi aprovado o substitutivo do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Ele lembrou que diversos países já alteraram sua legislação com iniciativas semelhantes.

— É hora de votarmos pela vida, com vacinas para todos. A única ponte concreta para atravessar a pandemia é a vacina. Vidas não têm preço! — disse Paim, que apoiou o substitutivo de Trad.

Saúde bucal

Após a projeção das frases, o Anexo 1 do Senado será iluminado de verde e a cúpula, com a cor vermelha, em referência ao lançamento do “Movimento Julho Neon – salve o sorriso brasileiro", promovido pela Associação Brasileira de Planos Odontológicos (Sinog). As duas cores serão mantidas até domingo (4).

O objetivo da campanha é chamar a atenção da sociedade para a importância da saúde bucal. Segundo a associação, a higienização incorreta dos dentes, gengivas e língua ou a ausência total de limpeza pode ocasionar doenças bucais, que, por sua vez, podem levar a outras doenças. É o caso, por exemplo, de acordo com a Sinog, da endocardite bacteriana, infecção na válvula do coração causada frequentemente pela presença de cáries nos dentes.