CPI da Covid antecipa depoimento de representante de empresa que diz ter recebido pedido de propina em venda de vacina ao governo

A CPI da Covid alterou a agenda prevista para esta quinta-feira (1º). Será ouvido o representante da Davati Medical Supply Luiz Paulo Dominguetti Pereira. Em entrevista à Folha de S.Paulo, ele afirmou ao jornal que recebeu pedido de propina de US$ 1 por dose, em troca de assinar contrato de venda de vacinas AstraZeneca com o Ministério da Saúde.

A propina teria sido pedida pelo ex-diretor de Logística do ministério Roberto Ferreira Dias, exonerado nesta quarta. A compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca pelo ministério geraria um montante ilícito de R$ 2 bilhões.

A audiência para ouvir Dominguetti havia sido marcada inicialmente para sexta-feira (2). Porém, na noite da quarta-feira (30), o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), anunciou pelas redes sociais que o depoimento havia sido antecipado.

Também foram aprovados nesta quarta-feira requerimentos de informações ao Ministério da Saúde ligadas à empresa Davati Medical Supply, assim como da própria empresa.

