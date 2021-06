Comissão Senado do Futuro debate o futuro da educação profissional no país

Requerimento do senador Izalci Lucas para realização do debate destacou a insuficiência de políticas para priorizar a formação técnico-profissional no ensino médio. Reunião será nesta sexta, às 10h - Prefeitura Municipal de Jahu

A educação profissional no país será tema de debate da Comissão Senado do Futuro (CSF), nesta sexta-feira (2). A audiência pública e interativa foi solicitada pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e será transmitida a partir das 10h.

Estarão presentes a diretora de Políticas e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marilza Regattieri; o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi;6 e o ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, Alex Fiúza de Mello.

No requerimento para a realização do debate, Izalci Lucas destacou a insuficiência de políticas para priorizar a formação técnico-profissional no ensino médio. De acordo com ele, além de debater o tema, a audiência servirá para avaliar experiências bem sucedidas e estimular a adoção de novas políticas públicas.

“A reduzida proporção desta oferta de educação básica com terminalidade profissional reduz as alternativas de inserção dos jovens em ocupações que exigem tal qualificação, restringindo o seu acesso aos empregos com menor remuneração e alimentando o ciclo de exclusão social”, afirma.

Segundo relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado nesta quarta-feira (30), o atual ensino médio tem uma “ gama limitada de itinerários educacionais” e “escassez de cursos pós-secundários”, o que pode desmotivar os alunos. O estudo defende a reforma do ensino médio, que “ visa garantir que os indivíduos ingressem no mercado de trabalho com um conjunto mais amplo de habilidades práticas e profissionais para atender às necessidades do mercado e da economia”.