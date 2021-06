Comissão discute qualidade do serviço de internet na região Norte; acompanhe

A internet disponível nos estados do Norte é a mais lenta do País - (Foto: Rafael Neddermeyer)

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (30) para discutir a qualidade do serviço de internet oferecido na região Norte.

O debate é uma iniciativa dos deputados Sidney Leite (PSD-AM), Jesus Sérgio (PDT-AC), Cristiano Vale (PL-PA), José Ricardo (PT-AM) e Coronel Chrisóstomo (PSL-RO).

Sidney Leite afirma que a banda larga disponível nos estados do Norte é a mais lenta do País. Ele cita ainda levantamento realizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mostra que só 14% das escolas rurais da região têm acesso à internet. "Isso é menos da metade do alcance verificado no Nordeste, o segundo pior colocado no ranking, que possui 31% de escolas conectadas", aponta o parlamentar.

Foram convidados para a audiência:

- o secretário de Telecomunicações Substituto do Ministério das Comunicações, José Afonso Cosmo Júnior;

- o diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura de Telecomunicações e Banda Larga do Ministério das Comunicações, Marcus Vinícius Galletti Arraes;

- o superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, Nilo Pasquali;

- o presidente da Telebras, Jarbas José Valente;

- o presidente-executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Conexis Brasil Digital), Marcos Ferrari;

- o gerente de Relações Institucionais da Oi, Helton Rocha Posseti;

- o diretor de Relações Institucionais da Vivo, Enylson Flavio Martinez Camolesi;

- o vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fabio Andrade;

- o diretor de Relações Institucionais da Tim, Leandro Guerra.

A reunião será realizada no plenário 12, a partir das 14h30.