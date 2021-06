"Superpedido" de impeachment será apresentado hoje à Câmara

Diversos partidos políticos e entidades da sociedade civil protocolam nesta quarta-feira (30), às 16 horas, na Câmara dos Deputados um documento unificando os mais de 100 pedidos de impeachment já apresentados à Casa.

“Faremos um ato conjunto com todos os partidos, organizações, lideranças e entidades que fizeram os pedidos de impeachment para a unificação de todos eles em um ‘superpedido’ de impeachment”, disse o líder do PT, deputado Bohn Gass (PT-RS).

Ontem, líderes de partidos de oposição voltaram a defender o afastamento do presidente Bolsonaro, desta vez por causa da denúncia do deputado Luis Miranda (DEM-DF) e do seu irmão Luis Ricardo na CPI da Covid do Senado.

Aliados defenderam o governo. “Eu posso afirmar que ele [Bolsonaro] jamais se envolveria em negociata, principalmente de compra de remédio, de vacinas”, disse o deputado Neucimar Fraga (PSD-ES).

Já o deputado Coronel Tadeu (PSL-SP) disse que as falhas na vacinação são de responsabilidade dos governadores.