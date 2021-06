Frente Parlamentar Ambientalista debate poluição dos oceanos nesta quarta-feira

A Frente Parlamentar Ambientalista promove nesta quarta-feira (30), a partir das 19h, uma live nas suas redes sociais para debater a poluição por plástico nos oceanos. O evento terá participação do presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

O debate é promovido em parceria com a Oceana, organização internacional que trabalha com a conservação dos mares. Segundo o relatório "Um oceano livre de plástico", publicado no fim de 2020, a Oceana estima que o Brasil contribui com cerca de 325 mil toneladas anuais de plástico na poluição oceânica. Esse material chega ao mar levado pelas chuvas e pelos rios. O Brasil é também o maior produtor de lixo plástico da América Latina: são sete milhões de toneladas por ano.

Além do senador Jaques Wagner e do deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP), coordenador da frente parlamentar, a live terá a participação de:

Lara Iwanicki, gerente de campanhas da Oceana Brasil;

Flávio Lontro, presidente da Comissão Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos Extrativistas Costeiros Marinhos (Confrem);

Luís Fernando Amato-Lourenço, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP);

Xexéu Trípoli (PSDB), vereador em São Paulo (SP);

Beth Grimberg, coordenadora de Resíduos Sólidos do Instituto Pólis e membro da Aliança Resíduo Zero Brasil;

senadoras Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Zenaide Maia (Pros-RN).

O debate pode ser acompanhado por meio dos canais da Frente Parlamentar Ambientalista no YouTube e no Facebook.