Plenário aprova voto de aplauso a Itamar Franco, que completaria 91 anos

Itamar Franco faleceu há dez anos, no exercício do mandato de senador - José Cruz/Agência Senado

Foi aprovado pelo Plenário do Senado nesta terça-feira (29) voto de aplauso ao ex-presidente da República e senador Itamar Franco, que faleceu há dez anos.

O requerimento que pediu o voto de aplauso (RQS 1.720/2021) é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Itamar Augusto Cautiero Franco nasceu em 28 de junho de 1930 e faleceu em 2 de julho de 2011, quando exercia mandato no Senado.

No requerimento, Pacheco informa que Itamar formou-se engenheiro civil em 1955, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Iniciou a vida política em 1964, foi eleito prefeito de Juiz de Fora em 1966 e reeleito em 1971. Itamar foi eleito senador pela primeira vez em 1974, sendo reeleito em 1982.

Depois, foi vice-presidente de Fernando Collor, assumindo a Presidência da República em 1992. No ano seguinte, lançou as bases do Plano Real. Itamar foi também embaixador em Portugal, na Itália e na Organização dos Estados Americanos (OEA). Em 1998 foi eleito governador de Minas Gerais. No começo de 2011 assumiu novo mandato no Senado.

— Em seu governo, buscou defender os interesses do povo mineiro, adotando medidas que culminaram na repactuação da dívida de Minas Gerais com a União e defendendo as empresas estatais mineiras. (...) Esse ilustre mineiro e brasileiro nos deixou esse imenso legado de honestidade, retidão e dedicação à vida pública, legado esse que cabe a nós, homens públicos, manter vivo e presente na memória dos brasileiros! — afirmou Rodrigo Pacheco em Plenário.

O voto de aplauso será encaminhado a familiares de Itamar e ao governo de Minas.