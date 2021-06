Municípios baianos receberão R$ 52,6 milhões em emendas para a saúde

O Ministério da Saúde habilitou 65 municípios da Bahia a receberem recursos de emendas parlamentares destinados à atenção básica em saúde, especialmente no combate à pandemia de covid-19. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (28).

Ao todo, as prefeituras receberão R$ 52,6 milhões. Os valores variam de R$ 30 mil a R$ 1 milhão, dependendo do município. O repasse será feito do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos fundos municipais, em até seis parcelas.