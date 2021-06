Governo inaugura centro de desenvolvimento de tecnologia em Sorocaba

O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje (25) o Centro de Excelência MCTI em Tecnologia 4.0, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Integrado ao Parque Tecnológico de Sorocaba, o local é pioneiro por empregar o conceito de “hélice quíntupla”, que une conhecimento e inovação, estimulando o desenvolvimento tecnológico, especialmente baseado em Internet das Coisas (em inglês, Internet of Things, IoT) e robótica.

De acordo com informações de Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o centro foi criado no âmbito do Plano Nacional de IoT e da Estratégia Nacional para a Transformação Digital em parceria com a prefeitura de Sorocaba.

O projeto piloto em 5G poderá ser replicado por indústrias de grande, médio e pequeno porte, universidades, escolas técnicas, entidades e organizações, permitindo a aplicação de novas tecnologias nas áreas de manufatura, logística, capacitação e desenvolvimento de pessoas. De acordo com o governo, todas as experiências desenvolvidas ficarão disponíveis para consulta em uma plataforma digital, fazendo com que Sorocaba seja um polo irradiador de conhecimento para o Brasil.

“É nisso que devemos investir, em tecnologia. Podemos ser como outros países, como Coreia do Sul, Israel, Japão e outros, que não têm nada, petróleo, terra, mas têm tecnologia. Nós estamos indo aos poucos”, disse o presidente, na cerimônia de inauguração.

Futuro

O ministro Marcos Pontes afirmou, em entrevista para à TV Brasil, que além de ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias para o futuro, o centro conecta as empresas da região e permite ao Brasil não ficar para trás no momento em que a tecnologia cresce exponencialmente.

A expectativa com o novo centro é a criação de postos de trabalhos, com capacitação de colaboradores em tecnologias 4.0, a inovação, a conexão da tecnologia aplicada nas indústrias e na fabricação de produtos, além de melhorias nas produtividades, com maior eficiência e redução de custo.

“Temos a capacidade dos nossos universitários, jovens excelentes, empresa sendo desenvolvidas. Se o país quiser ser competitivo no ambiente internacional, especialmente na recuperação pós-pandemia, precisamos investir nessas tecnologias, nas inovações que são consequências dessa tecnologia e na automatização de todos os sistemas utilizados nessas empresas para que sejam mais competitivas na produção”, afirmou Pontes.

Também participaram da cerimônia a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria.