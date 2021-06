Confúcio defende acesso a celulares e internet para estudantes pobres

O senador também disse que é necessário "colocar no Orçamento deste ano dinheiro para ciência e tecnologia e para levar internet para todo o país" - Reprodução TV Senado

Em pronunciamento nesta terça-feira (22), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) ressaltou que a pandemia deixou evidentes as desigualdade do país no que se refere à educação básica e ao acesso à tecnologia. E, por isso, defendeu a oferta de celulares e internet para os alunos mais pobres.

— Há meninos que têm celulares de última geração, computadores e internet muito boa. Mas há outra parte da população que não tem essas coisas. Há regiões em que a internet cai toda hora e é impossível assistir a uma aula [on-line] inteira. Está desigual — declarou ele.

O senador afirmou que é preciso entrar na fase da "refundação" ou "reconstrução" da educação. Com esse objetivo, argumentou ele, é necessário "colocar no Orçamento deste ano dinheiro para ciência e tecnologia; dinheiro para levar internet para todo o país, para os rincões".

— Nós temos que dar um jeito de oferecer celulares e internet para as crianças que não os têm. Uma internet de valor acessível para as camadas pobres da população.