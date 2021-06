Projeto muda regra para exploração de cascalho utilizado em vias rurais

O Projeto de Lei 1574/21 estabelece hipóteses de dispensa e de simplificação do licenciamento ambiental para atividades de lavra de cascalho a céu aberto quando for comprovado pequeno potencial de impacto no meio ambiente.

A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados insere dispositivos na Lei 6.567/78, que trata de regime especial para exploração e aproveitamento das substâncias minerais.

“A escavação de cascalheiras tem baixíssimo impacto ambiental, incomparável com outros tipos de extração mineral”, disse o autor da proposta, deputado Darci de Matos (PSD-SC). “Trata-se de recurso abundante, indispensável à manutenção de vias rurais”, afirmou, realçando a importância para a segurança em estradas vicinais.

Segundo o parlamentar, a falta de regulamentação específica e a necessidade de licenciamento ambiental para o aproveitamento de cascalho no meio rural hoje gera entraves para prefeituras e agricultores, daí a mudança proposta.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.