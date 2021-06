Lira decreta luto de três dias em respeito a vítimas da Covid

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o Congresso Nacional vai decretar luto de três dias em respeito às 500 mil mortes por coronavírus. As atividades das duas Casa, no entanto, não serão suspensas.

Assista ao vivo

“Em acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faremos três dias de luto sem interrupção dos trabalhos legislativos das duas Casas porque pensamos que a melhor maneira de ajudar o Brasil no combate à pandemia é manter o Congresso funcionando”, disse Lira.

O pedido foi feito pelos partidos de oposição representados pelos líderes da Minoria, Marcelo Freixo, e da Oposição, Alessandro Molon. Freixo destacou que o luto oficial é “uma resposta” que a Câmara dos Deputados pode dar diante do símbolo que representa. “A gente tem que dar uma resposta, mostrar sensibilidade à dor de todos os brasileiros”, disse.

Os líderes apresentaram ao presidente um ofício, assinado por todos os partidos da Minoria, em defesa do luto oficial em respeito às 500 mil mortes.

Molon criticou a condução da pandemia pelo governo federal. “Centenas de brasileiros poderiam estar entre nós hoje em dia e nós não nos esqueceremos o descaso com a pandemia, o ‘e daí?´do presidente da República. Estamos de preto em sinal de respeito e luto”, destacou.

A MP 1031/21 é o único item na pauta da sessão

Mais informações a seguir