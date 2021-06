Municípios se mobilizaram no fim de semana para aplicar a vacina contra Covid-19

Apesar do frio e da chuva em algumas regiões do Estado, a movimentação para a aplicação de doses da vacina contra a Covid-19 foi grande nos municípios gaúchos no fim de semana. “Foi muito positivo, percebemos uma grande mobilização para a aplicação das vacinas que foram distribuídas na sexta-feira”, disse o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS), Maicon Lemos.

“A população estava ansiosa pela chegada das doses de Coronavac”, afirmou Iury Sommer Zabolotsky, coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), com sede em Santo Ângelo. “O movimento foi grande na nossa região. Acredito que conseguimos zerar a fila das pessoas que estavam aguardando pela segunda dose de Coronavac. Se faltaram pessoas para receber essa segunda dose, foram poucos, e poderão buscá-la nos postos de saúde durante a semana”, completou Iury. A partir desta segunda (21), nos municípios da 12ª CRS a campanha seguirá com a aplicação de primeiras doses da vacina da Pfizer para pessoas na casa dos 50 anos.

Para a coordenadora da 4ª CRS, com sede em Santa Maria, Fabricia Ennes da Silva Costa, “são importantes as ações de vacinação nos finais de semana para avançarmos na campanha, já que estamos recebendo remessas semanais. Assim, podemos sempre alcançar um número maior de pessoas imunizadas”.

Na região de Santa Maria, cerca 10 municípios declararam estar em atraso para a aplicação de segundas doses de Coronavac, mas conseguiram aplicar todas as vacinas deste fabricante recebidas na última remessa. Santa Maria, a maior cidade da região, e Santa Margarida do Sul, mais ao sul, estavam aplicando vacinas das outras fabricantes para pessoas com 48 anos ou mais.

“É de extrema importância que todas as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e ainda não receberam a segunda busquem agora os postos de saúde para recebê-la, não importando quando tempo esteja em atraso”, ressaltou Ana Costa, diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da Secretaria da Saúde (SES).

Na região da 1ª CRS, com sede em Porto Alegre, “a maioria dos municípios fizeram drive-thru de vacinação”, contou a coordenadora Ane Beatriz Silva Nantal. Em Cachoeirinha, foram aplicadas 3,2 mil doses de Coronavac em quem precisava da segunda dose. Faltam ainda 3 mil pessoas na cidade para receber o reforço da vacina, e a expectativa de Ane é que elas busquem a imunização ainda no início da próxima semana.

Em Esteio, foram aplicadas no sábado (19) 3,5 mil doses das 4 mil Coronavac recebidas. O município de Dom Feliciano conseguiu zerar a fila de espera por segundas doses deste imunizante, com a aplicação de 849 doses. Em Triunfo, os postos de saúde estarão abertos neste domingo (20) para a aplicação das vacinas.

O município de Imigrante, na região de Lajeado, abriu os postos de saúde e aplicou não apenas as vacinas contra a covid-19, mas também imunizou contra a gripe e realizou a atualização da caderneta de vacinação de crianças.

Em Rio Grande, a vacinação foi realizada num shopping local e por drive-thru.