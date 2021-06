Junho Verde será celebrado com iluminação especial no Congresso

O Congresso Nacional receberá, a partir deste sábado (19), iluminação especial para celebrar a campanha Junho Verde. A iniciativa partiu dos senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Confúcio Moura (MDB-RO), respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado. A iluminação especial permanecerá até o dia 30 deste mês.



A projeção da cor verde no Palácio do Congresso é uma das atividades previstas na Resolução do Senado 14, de 2020, que instituiu na Casa a campanha Junho Verde. A campanha é anual e tem como objetivo promover a conscientização da sociedade sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.

Confúcio Moura destaca as ações promovidas pela CMA.

— O presidente da comissão, senador Jaques Wagner, tem sido muito criativo, inventivo, com a campanha Junho Verde. Além da iluminação especial, ele também trouxe palestras com especialistas com uma temática variada, extremamente importante no quesito meio ambiente. Foram abordadas questões como as interferências climáticas, a preservação das águas, o saneamento básico e a floresta em pé.

Segundo Confúcio Moura, é fundamental que a comissão estimule a discussão do tema da educação ambiental nas escolas, quando as atividades presenciais forem retomadas.