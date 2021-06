Avaliação diagnóstica “Avaliar é Tri RS” é concluída com cerca de 500 mil participantes

A avaliação diagnóstica “Avaliar é Tri RS” foi concluída na quarta-feira (16/6), com a participação de mais de 500 mil estudantes da Rede Estadual. O número, que é inédito na história dos exames educacionais já realizados no Rio Grande do Sul, é resultado de ampla participação da comunidade escolar gaúcha.

Pais, professores, familiares, responsáveis, Círculos de Pais e Mestres (CPM) e equipes diretivas se envolveram ao máximo para garantir o cumprimento das aplicações dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

A partir do lançamento dos dados das provas concluídas, os resultados individualizados de cada aluno ficarão disponíveis na plataforma do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed) da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Por meio desta devolutiva, a Secretaria da Educação (Seduc) irá colocar em prática um plano de ação pedagógica para reforço e recuperação das aprendizagens perdidas.

De acordo com a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a partir dos resultados, será possível aferir o conhecimento adquirido no ano de 2020 e reforçar os conteúdos que precisam ser trabalhados em 2021.

"Tivemos uma grande mobilização por parte das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), das equipes diretivas, professores, familiares e estudantes. Este é o primeiro passo para que possamos recuperar o que ficou para trás durante esse mais de um ano sem a realização de aulas presenciais. Agradeço a todos os envolvidos pelo comprometimento”, disse a secretária Raquel.

Impacto positivo nas escolas

Na Escola Otávio Rosa, localizada no município de Novo Hamburgo, na 2ª CRE, as avaliações do “Avaliar é Tri RS” estão concluídas desde o dia 2 de junho. A instituição de ensino conta com 545 alunos matriculados.

A agilidade na realização das provas, conforme a diretora Andréia Luciana Hoeveler, ocorreu pela grande participação da comunidade escolar.

“Fizemos um cronograma com as turmas, conforme o cumprimento dos protocolos sanitários, e toda comunidade ajudou. Os pais e responsáveis entenderam a importância deste processo para a educação gaúcha e foram extremamente ativos para incentivar seus filhos”, afirma.

Em Campo Bom, na Escola Fernando Ferrari, os cerca de 300 alunos concluíram as provas do “Avaliar é Tri RS” no dia 11 de junho.

Conforme a diretora Maristela Brentano, por meio de uma organização efetiva na instituição de ensino, foi possível concluir as provas antes do tempo previsto.

“Fizemos toda uma movimentação dentro da escola para priorizar que os alunos realizassem as provas de forma presencial. Felizmente nós conseguimos aferir as habilidades e ter os dados da forma mais fiel possível. Eu acredito que os conhecimentos obtidos e os resultados que nós vamos colher realmente vão representar a realidade de ensino-aprendizagem dos nossos alunos”, explica.