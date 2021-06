Infestação do Aedes aegypti e baixa cobertura vacinal da febre amarela causam preocupação

A preocupação com a crescente presença das arboviroses (dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela) no Rio Grande do Sul reuniu integrantes do Centro de Operações de Emergência (COE – Arboviroses) nesta sexta-feira (18/6). Neste ano, até agora, o Estado tem 85% dos municípios infestados peloAedes aegyptie dez óbitos por dengue, além da baixa e média cobertura vacinal para a febre amarela em 390 municípios.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, disse, na abertura do encontro, que “aposta no COE-Arboviroses para nos trazer alternativas de enfrentamento a essas áreas de preocupação no Estado”. Arita propôs que seja elaborado “um plano de contingência robusto, efetivo e prático, a partir dos dados que já temos, e partirmos para as ações”.



Segundo a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Tani Ranieri, que apresentou o panorama das arboviroses aos integrantes do COE, é necessário intensificar, pelos municípios, a vacinação contra a febre amarela em pessoas de 18 a 59 anos, nas regiões prioritárias sudoeste, centro-oeste e de fronteira com a Argentina.



O COE-arboviroses é formado por instituições e órgãos públicos e da sociedade civil. São representações, como o Comando Ambiental da Brigada Militar, Ibama, Fepam, Secretaria da Educação e Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que darão apoio e implementarão ações para o enfrentamento a essas doenças. Ações de comunicação e educação efetivas junto à população na área de prevenção ambiental e valorização da imunização contra a febre amarela são medidas que fazem parte das operações do centro de emergência.



Boletim epidemiológico



Conforme o último Informativo Epidemiológico das Arboviroses, referente à Semana Epidemiológica 23 (dados até 12 de junho de 2021), os dez óbitos de dengue ocorreram nos municípios de Passo Fundo (um caso), Erechim (três), Santa Cruz do Sul (cinco) e Bom Retiro do Sul (um). No total, há 11.934 casos suspeitos de dengue e 7.715 confirmados, sendo 7.536 autóctones, 3.635 descartados e 438 ainda em investigação.



O Rio Grande do Sul notificou 566 casos suspeitos de febre de chikungunya e 207 confirmados, sendo 184 autóctones nos municípios de Santa Vitória do Palmar, Bento Gonçalves, Espumoso, Cerro Largo, Pirapó, São Nicolau e Ijuí, 249 foram descartados e 110 continuam aguardando investigação.



De zika vírus, foram notificados 172 casos suspeitos, 20 confirmados, sendo 14 autóctones nos municípios de Santa Maria, São Nicolau, Santa Cruz do Sul e Bom Retiro do Sul, 99 foram descartados e 37 continuam aguardando investigação diagnóstica.



O monitoramento da febre amarela, realizado desde 2020, notificou quatro casos suspeitos, dois descartados e dois estão em investigação diagnóstica. O boletim assinala que os macacos bugios participam do ciclo silvestre do vírus da febre amarela no Rio Grande do Sul como sentinelas da doença. A morte desses animais antecede a chegada dos casos em humanos, principalmente entre a população rural e de florestas.

Os dados da vigilância no Estado demonstram que, no período de monitoramento (julho de 2020 a 14 de junho de 2021), o CEVS recebeu a notificação de 333 macacos mortos. Por isso a necessidade da intensificação da vacinação nas regiões prioritárias do Estado para enfrentamento à febre amarela.



•Leia aqui o Informativo Epidemiológico Arboviroses.