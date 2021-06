Senado será iluminado de vermelho em homenagem aos 113 anos da imigração japonesa

Para comemorar os 113 anos da imigração japonesa no Brasil, o Senado será iluminado com a cor vermelha nesta sexta-feira (18), Dia da Imigração Japonesa. A iniciativa é da Embaixada do Japão.

Essa data é celebrada em 18 de junho em homenagem ao dia da chegada do navio Kasato Maru ao porto de Santos (SP), em 1908. Esse navio trouxe o primeiro grupo de imigrantes japoneses ao país no âmbito de um acordo entre Brasil e Japão.

A primeira-secretária e chefe do Departamento Político da Embaixada do Japão, Kinuka Shibamura, ressalta a relevância da iniciativa.

— A data é de extrema importância para a comunidade nipônica e para as relações bilaterais Japão-Brasil. Devido à atual situação da pandemia mundial, não serão realizados os tradicionais eventos comemorativos. Dessa forma, a iluminação representará essa celebração de forma simbólica — afirmou ela.

Além do aniversário da imigração japonesa, a iluminação vermelha do Congresso Nacional também é uma lembrança para doação de sangue.