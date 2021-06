Gabinete de Crise faz reunião específica com região Covid de Caxias do Sul

Prefeitos, associações regionais e integrantes dos comitês regionais da região Covid de Caxias do Sul foram convocados, após reunião do Gabinete de Crise realizada na quarta-feira (16/6), a participar de encontro de alinhamento com a equipe técnica do governo do Estado para discutir as ações de enfrentamento à pandemia. A reunião ocorreu nesta sexta-feira (18/6), via videoconferência.

Encontros específicos com as regiões estão ocorrendo desde a semana passada, na medida em que o monitoramento diário de dados, feito pelo GT Saúde e pelo GT Protocolos, concluiu que as medidas adotadas nas regiões com Alerta dentro do Sistema 3As de Monitoramento não estão sendo suficientes para frear o contágio. As reuniões estão sendo coordenadas pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, com participação do secretário Luiz Carlos Busato (Articulação e Apoio aos Municípios) e do procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles.

“O plano de Ação da região é um bom plano, mas ainda precisa de alguns detalhamentos, que serão encaminhados na próxima semana em reunião do comitê técnico regional com os prefeitos. É importante que todos compreendam que os planos são regionais e devem ser seguidos por todos os municípios. Observamos que os prefeitos estão comprometidos em fazer a mudança dos indicadores de saúde e, com isso, esperamos retornar o mais breve possível à melhor situação da região da Serra”, destacou a secretária Arita.

A região de Caxias do Sul está com Alerta desde 26 de maio. Na última semana, a região apresentou incidência de 308,5 casos confirmados por 100 mil habitantes, aumento de 18,7% frente à semana anterior. É a 12ª maior incidência do Estado, e 14,6% superior à média estadual.

Devido ao potencial econômico da Serra, a região pretende trabalhar com classificação de risco das atividades que oferecem mais chance de contágio e de transmissão pelo coronavírus. Ainda, planeja exigir a assinatura, por parte dos estabelecimentos, de um termo de responsabilidade. Assim, os estabelecimentos comerciais estarão se responsabilizando pelo cumprimento dos protocolos obrigatórios de distanciamento e de higiene exigidos pelo Sistema 3As de Monitoramento.

Houve um pedido, por parte dos prefeitos, de um apoio ainda mais amplo na área da Segurança Pública para o cumprimento da fiscalização. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, recebeu a demanda ainda durante a reunião e se comprometeu a dar seguimento para que as forças de segurança, que já têm prestado forte apoio, intensifiquem ainda mais as ações.

Na semana passada, foram realizadas reuniões com as regiões de Santa Rosa, Ijuí, Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul e Cruz Alta.