Rio vacina todos os adultos até 31 de agosto; adolescentes em setembro

A cidade do Rio de Janeiro antecipou o calendário de vacinação contra a covid-19. As novas datas preveem que todas as pessoas com 18 anos ou mais sejam imunizadas com a primeira dose até o dia 31 de agosto. Em setembro, os adolescentes de 12 a 17 anos recebem a vacina. Também foram incluídas as grávidas e puérperas a partir de 18 anos e sem comorbidades, que podem comparecer aos postos na próxima semana, entre os dias 21 e 26 de junho.

O calendário anterior previa imunizar as pessoas acima de 18 anos até o dia 21 de outubro. Com a mudança, o governo antecipa a vacinação em um mês e 21 dias. Os adolescentes foram incluídos agora, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a vacina da Pfizer para crianças com 12 anos de idade ou mais.

O anúncio da mudança no calendário e da inclusão de novas faixas etárias foi feito hoje (18), durante a apresentação do boletim epidemiológico. Segundo o prefeito, Eduardo Paes, o calendário inicial foi previsto com “bastante folga” e conforme a previsão de entrega das doses pelo Ministério da Saúde. Como, na prática, a vacinação tem ocorrido com tranquilidade e há as doses estão sendo entregues com regularidade, foi possível antecipar o calendário.

“Num primeiro momento a gente começa ainda respeitando alguns critérios do calendário anterior e no mês de julho e agosto, principalmente em agosto, tem a previsão de chegada de muita vacina. Isso vai nos permitir acelerar quase um dia para cada idade. Cada dia que a gente ganhar é diminuir a chance de o vírus contaminar um cidadão brasileiro, isso permite que esse cidadão esteja protegido e acabe não tendo o caso mais grave da doença.”

Para a próxima semana, o calendário por idade prevê mulheres de 49 anos ou mais na segunda-feira (21) e homens dessa idade na terça-feira (22). Na quarta-feira (23) ocorre a repescagem para 49 anos e profissionais da educação. Na quinta-feira serão as mulheres de 48 anos, na sexta-feira os homens e no sábado qualquer pessoa com 48 anos ou mais. Nos dias 28, 29 e 30 de junho serão vacinadas as pessoas com 47 anos.

Em julho serão contempladas as pessoas entre 46 e 38 anos e, em agosto, entre 37 e 18 anos. Setembro começa com meninas de 17 anos no dia 1º e meninos de 17 anos no dia 2, seguindo esse escalonamento por idade e sexo até o dia 15 de setembro, quando ocorre a repescagem para todos os adolescentes a partir de 12 anos.

Também presente na apresentação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou que o país pretende vacinar todas as pessoas acima de 18 anos ainda em 2021, com a primeira dose até setembro e a segunda até dezembro. Segundo ele, já foram distribuídas 110 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19 para todo o país.

“Nós já contratamos 200 milhões de doses e as entregas têm sido pontuais. Ontem, nós aplicamos mais de 2 milhões de doses de vacinas, temos 38 mil salas de imunização pelo Brasil. Já temos 630 milhões de doses contratadas e há uma segurança da entrega dessas doses”, garantiu.

Boletim epidemiológico

Segundo o boletim epidemiológico apresentado pela prefeitura, o atendimentos por síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave (SRAG) nas urgências e emergências apresentou uma leve queda após o pico de abril e agora registra leve alta, tendendo para a estabilidade. Os casos confirmados de covid-19 tiveram uma alta nessa semana, mas abaixo do aumento visto nas semanas anteriores. A curva de óbitos segue a mesma tendência, mostrando a diminuição da faixa de idade das vítimas, conforme aumenta o número de vacinados entre os mais velhos.

O Mapa de Risco do município para a contaminação por covid-19 segue em laranja há cinco semanas, indicando risco alto. Com isso, as medidas restritivas em vigor permanecem as mesmas até pelo menos o dia 28 de junho.

A vacinação alcançou ontem a metade dos moradores da cidade maiores de 18 anos, com a primeira dose aplicada em 2,6 milhões de pessoas. A meta é vacinar 5,2 milhões de moradores na cidade. Segundo a prefeitura, cerca de 70 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso e os postos estão fazendo uma busca ativa para que elas completem a imunização. Um total de 18,4% do público-alvo já recebeu as duas doses.