Zequinha Marinho comemora os 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil

Em pronunciamento nesta quinta-feira (17), o senador Zequinha Marinho (PSC-PA) comemorou os 110 anos de existência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Segundo ele, tudo começou quando, num verdadeiro milagre de Deus para a nação, Daniel Berg e Gunnar Vingren, do porão da Igreja Batista da rua João Balbi, em Belém do Pará, partiram para começar "a grande obra de Deus", espalhando-a pelo Brasil e pelo Mundo.

— Milhões de vidas têm sido alcançadas pelo Evangelho genuíno, pleno e abençoado, um Evangelho transformador. Eu quero aqui, nesse momento, cumprimentar todos os meus queridos irmãos paraenses e brasileiros, pelo trabalho que realizam, pela luta que têm. É uma coisa incrível o que Deus tem feito ao longo desses 110 anos. Quero aqui cumprimentar todas as nossas lideranças, pastores, presidentes de campo, pastores auxiliares, o corpo ministerial local, o presbítero, diácono, o auxiliar. Todo mundo que faz da nossa igreja uma igreja forte, atuante, poderosa, uma igreja que enfrenta a luta, a dificuldade, mas, que pelo poder de Deus, vem vencendo — afirmou.

Zequinha ressaltou que ora e trabalha para defender a igreja, porque, "como instituição humana, ela precisa também da representação política e parlamentar".

— E nós estamos aqui, no Senado Federal, com muita honra, para fazer valer aquilo que a palavra de Deus recomenda a respeito de todos os homens.