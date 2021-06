Comissão da Covid-19 ouve o ministro da Saúde nesta segunda-feira

A Comissão Temporária da Covid-19 vai promover uma audiência pública remota nesta segunda-feira (21), às 9h, para ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele é o quarto ministro da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, tendo assumido a pasta em março em substituição ao general Eduardo Pazuello. A audiência tem o objetivo de debater o Plano Nacional de Imunização e o cumprimento dos respectivos prazos, bem como as medidas de combate à pandemia.

Essa comissão, que é presidida pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), foi criada para acompanhar as ações do governo nas questões de saúde pública relacionadas à pandemia de coronavírus. A previsão é que a comissão esteja em funcionamento até 30 de junho.

A audiência com o ministro Marcelo Queiroga será realizada de forma interativa, com a possibilidade de participação popular. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas por meio do portal e-Cidadania ou pelo telefone do Alô Senado: 0800 612211.