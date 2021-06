Ministro do Desenvolvimento Regional participa de debate na CDR

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, apresentará na segunda-feira (21), à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado (CDR), as previsões de ações do ministério para os próximos dois anos. Rogério Marinho também participará, com outros convidados, da audiência pública “A Política Nacional de Desenvolvimento Regional no Brasil: cenário atual e desafios para o período pós-pandemia”.

Foram convidados para o debate a superintendente do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Louise Caroline Campos Löw; o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Romildo Carneiro Rolim; o presidente do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Flavio Amary; e o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.

A reunião abre ciclo de debates da CDR sobre desenvolvimento regional. A iniciativa é do senador Fernando Collor (Pros-AL), presidente da comissão, e do senador Izalci Lucas (PSDB-DF).