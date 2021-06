Congresso será iluminado de verde para destacar Dia de Conscientização das Amiloidoses

As duas torres do Congresso Nacional serão iluminadas de verde nesta quarta-feira (16) para destacar o Dia de Conscientização das Amiloidoses. O pedido de iluminação foi feito pela Federação das Associações de Doenças Raras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Fedrann).

Segundo essa entidade, a amiloidose representa um grupo de enfermidades raras que se manifestam quando as proteínas amiloides se depositam e se acumulam nos órgãos e tecidos do corpo. Essa acumulação pode ocorrer de maneira sistêmica (pelo corpo inteiro) ou de maneira localizada (em um tecido), de acordo com a Fedrann.

Doação de sangue

Além da iluminação verde nesta quarta-feira, o Congresso continuará sendo iluminando de vermelho até sexta-feira (18) para lembrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho. O objetivo é conscientizar a população para a importância de se doar sangue. Em 2021, a necessidade de doações de sangue aumentou devido à redução nos estoques dos hemocentros.