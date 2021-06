Campanha de doação de sangue Doar é Viver divulga cronograma

A campanha de doação de sangue Doar é Viver, parceria entre a Secretaria da Saúde (SES) e a empresa Otelio Consultoria, abre o cronograma de ações na próxima sexta-feira (18/6), no Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), em Porto Alegre. Quem tiver interesse em participar pode se inscrever pelosite da campanha e, se necessário, declarar necessidade de transporte até o local da doação.

Cronograma da campanha:

18 de junho – Porto Alegre

21 de junho – Porto Alegre

30 de junho – Caxias do Sul

7 de julho – Alegrete

14 de julho – Pelotas

21 de julho – Cruz Alta

28 de julho – Santa Maria

4 de agosto – Santa Rosa

11 de agosto – Passo Fundo

Para esses locais e nessas datas, a empresa parceira Otelio Consultoria oferecerá transporte a quem se inscrever pelo site, conforme avaliação dos organizadores da campanha.

Os estoques de sangue estão críticos em todas as regiões do Estado, especialmente os tipos O+ e O-, de acordo com a coordenadora de captação do Hemocentro do Estado (Hemorgs), Gesiane Ferreira Almansa. “Como atendemos a muitos hospitais, temos dificuldade de suprir a demanda por hemocomponentes, por causa da baixa oferta de candidatos a doação”, afirma.

O Hemorgs atende a 42 hospitais da Região Metropolitana, dentre eles o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e os hospitais com Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal. Atualmente, Porto Alegre recebe cerca de 30% a menos de doação do que o necessário. O ideal seriam 120 doações por dia, mas a média está em 70.

O atendimento aos doadores é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais órgãos sanitários competentes.

A ação foi lançada durante o chamado Junho Vermelho, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho) e para sensibilizar a população gaúcha para a importância do gesto e aumentar adesão nos hemocentros. O empresário Otelio Drebes, da Otelio Consultoria, destaca que doar sangue é procedimento simples: “Em mais ou menos meia hora, é possível salvar até quatro vidas", destaca.

Cada pessoa que for até um dos hemocentros durante o período da campanha ganhará uma semente da árvore moringa, representando a Árvore da Vida, simbologia bíblica para fecundidade e imortalidade. “Quando o doador plantar a sua árvore e acompanhar o crescimento, irá se recordar das vidas que salvou com esse gesto tão simples", dizDrebes.

• Mais informações sobre doação de sangue emsaude.rs.gov.br/doacao-de-sangue.

• Clique aqui e acesse osite da campanha Doar é Viver.