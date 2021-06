Estado começa recuperação da VRS-813, na Serra

A VRS-813, na Serra Gaúcha, é uma das primeiras rodovias recuperadas com recursos do Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado. Iniciados na última sexta-feira (11/6), os serviços melhorarão as condições de trafegabilidade de 6,9 quilômetros da estrada ao longo deste ano.

Para o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, as ações beneficiam uma das mais conhecidas rotas turísticas do Rio Grande do Sul. “Elaboramos um grande raio-x da malha rodoviária, detectando pontos críticos de estradas fundamentais para o desenvolvimento do Estado, como é o caso da VRS-813", afirma. "Em breve, renovaremos esse importante caminho para os visitantes que buscam conhecer e apreciar os atrativos dos municípios de Garibaldi e Farroupilha."

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, as atividades destinadas às melhorias do Desvio Blauth começaram no km 8,4 e prosseguem até o km 16,4. “O trabalho consiste na retirada de aproximadamente cinco centímetros do asfalto que está danificando, substituindo-o por um material novo”, explica. “Como resultado, os usuários terão uma pista sem imperfeições, muito mais segura para o tráfego.”

No total, serão aplicados mais de R$ 39 milhões na manutenção de 275 quilômetros de estradas da região. Além da VRS-813, o plano de obras contempla ações de conservação em outras oito rodovias da Serra Gaúcha. Confira os trechos:

• RSC-453 (contorno de Caxias do Sul, Bento Gonçalves a Farroupilha, Lajeado Grande a Tainhas e acesso oeste a Caxias do Sul)

• ERS-122 (Farroupilha a Caxias do Sul e São Vendelino a Farroupilha)

• ERS-446 (São Vendelino a Carlos Barbosa)

• VRS-851 (Serafina Corrêa a Rio Carrero)

• ERS-126 (Ibiraiaras a São Jorge)

• ERS-020 (Cambará do Sul a Taquara)

• ERS-110 (Várzea do Cedro a Bom Jesus)

• ERS-444 (Monte Belo do Sul)