Chamamento público vai definir novo gestor da Cinemateca Brasileira

Um chamamento público vai definir que será o novo gestor da Cinemateca Brasileira, localizado no bairro Vila Mariana, em São Paulo. Segundo a portaria interministerial anunciou o chamamento público, será contratada uma entidade privada sem fins lucrativos, uma Organização Social (OS), para assumir as atividades de guarda, preservação, documentação e difusão do acervo audiovisual da Cinemateca.

O acervo da Cinemateca é o maior da América Latina, com aproximadamente 240 mil rolos de filme, 41 mil títulos diferentes e 1 milhão de itens não fílmicos (como posters, roteiros e outros). Para o secretário especial da Cultura, Mario Frias, a escolha do novo gestor é importante para a manutenção e difusão do acervo.

“A Cultura tem trabalhado com total dedicação a este assunto, com o objetivo de preservar o maior acervo do audiovisual da América Latina, onde possui documentos relacionados, todos eles, à história brasileira”, disse Frias.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de junho e o início do chamamento público deverá começar em até seis meses da data de publicação. O Ministério do Turismo ficará responsável pela adoção dos procedimentos para divulgação das regras para seleção e qualificação da OS que vai gerir a Cinemateca.

Uma organização social ficou responsável pela gestão da Cinemateca nos primeiros três meses de 2021. A Cinemateca foi reabsorvida pelo Ministério do Turismo em novembro de 2020, após um impasse na gestão da Cinemateca na metade do ano passado após a saída da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), que fazia a gestão da entidade.