Estado paga R$ 68 milhões a hospitais gaúchos nesta terça-feira, dia 15

O governo do Estado realizou o pagamento, nesta terça-feira (15/6), dos incentivos hospitalares no valor de R$ 68 milhões para mais de 200 hospitais que prestam serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O repasse é referente ao mês de maio de 2021, e é proveniente do Tesouro do Estado. Com isso, o governo do RS mantém a regularidade dos repasses na área da Saúde, uma das prioridades desde o início da gestão atual.