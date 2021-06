Projeto que prevê prova de vida por meios eletrônicos pode ser votado na próxima semana

O Senado adiou o exame do Projeto de Lei (PL) 385/2021, cuja votação estava prevista para esta terça-feira (15). Esse projeto permite que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizem a prova de vida anual por meios eletrônicos ou pelos Correios — em vez de ter que ir a agências do INSS para provar que estão vivos e podem continuar a receber seus benefícios.

De autoria do senador Jorginho Mello (PL-SC), o projeto tem como relator o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO). Foi Kajuru quem apresentou requerimento para a retirada do projeto da pauta desta terça-feira. Foram apresentadas 12 emendas ao texto.

Jorge Kajuru disse que ainda não há consenso sobre a matéria, e por isso solicitou mais uma semana de prazo para apresentação de seu relatório sobre o projeto.