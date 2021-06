Empresas do Simples têm até 21 de junho para se cadastrar no Auxílio Emergencial

O período de cadastro para Empresas do Simples Nacional no Auxílio Emergencial Gaúcho do governo do RS segue até 21 de junho. Os responsáveis pelas empresas, com atividade principal nos setores de hospedagem, alimentação e eventos, que tenham interesse em receber o benefício devem acessar o site auxilioemergencialgaucho.rs.gov.br e preencher o formulário.

Após isso, técnicos do governo do RS irão analisar documentações e dados apresentados para liberar ou não a verba. A parcela será única, no valor de R$ 2 mil e paga pelo Banrisul por meio de transferência bancária. A expectativa é começar a efetivar os pagamentos no início de julho.

Até o momento, mais de 6,5 mil empresas efetuaram o cadastro para análise do governo. "Já chegamos a um terço do total previsto de cadastros. As equipes estão preparadas para atender a demanda para que a parcela única seja paga até julho", afirmou o secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

Em levantamento prévio, foram identificadas 19.458 empresas do Simples Nacional como possíveis beneficiadas. O total destinado para esse grupo é de R$ 38.916.000.

A Lei 15.604, que instituiu o Auxílio Emergencial Gaúcho, procura atender os setores mais afetados pelas restrições de circulação impostas pelo coronavírus – alojamento, alimentação e eventos, além do já citado grupo das mulheres. Com isso, serão repassados até R$ 107 milhões na forma de subsídio a cerca de 104,5 mil beneficiários.