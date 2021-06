Paim destaca pesquisa que mostra apoio dos brasileiros à redução das desigualdades

Em pronunciamento nesta terça-feira (15), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou que a maioria da população brasileira apoia medidas para a redução da desigualdade, de acordo com pesquisa realizada pela Oxfam Brasil em parceria com o Instituto Datafolha.

O parlamentar mencionou que 86% dos consultados consideram que o progresso do país está condicionado à diminuição da desigualdade entre pobres e ricos, e que 84% dos entrevistados concordam com o aumento dos impostos para as pessoas mais ricas, com o objetivo de financiar políticas sociais.

— 67% concordam que o fato de ser mulher impacta negativamente na renda obtida e 78% dos entrevistados concordam que a justiça é mais dura com os negros e índios — observou ele.

Paim também ressaltou que 76% dos consultados pela pesquisa acreditem que a cor da pele influencia na contratação por empresas no Brasil, e que 62% considerem que ter acesso à saúde é uma das três principais prioridades para melhorar a vida da população, juntamente com a educação e a fé religiosa.

O senador afirmou que a percepção dos brasileiros revelada nessa pesquisa converge com os objetivos de vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, como o PLC 130/2011, do qual ele foi relator, que prevê punição para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que exerçam a mesma função; o PL 4.373/2020, de sua autoria, que tipifica como crime de racismo a injúria racial; e o PL 5.231/2020, também de sua autoria, que proíbe a conduta de agente público ou profissional de segurança privada fundada em qualquer tipo de preconceito.