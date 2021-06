Plínio Valério apoia uso da Força Nacional para garantir segurança no Amazonas

Em pronunciamento nesta terça-feira (15), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) agradeceu ao governo federal pelo envio de militares da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) ao Amazonas, para apoiar o governo desse estado nas ações de combate ao crime organizado em Manaus e municípios do interior. O reforço ocorre após uma série de ataques de criminosos registrada no Amazonas.

— Nós tivemos que pedir ajuda ao governo federal e ao Ministério da Justiça para que nos enviassem a Força Nacional. Desde o primeiro momento, eu defendi isso. Conversei com o governador do estado [Wilson Lima], que não é meu aliado político, mas nesta hora não conta ser aliado ou não. Nós temos que trabalhar pelo bem comum e devolver a tranquilidade ao povo do Amazonas. A Força Nacional chegou e espero realmente que possamos atacar a causa desse problema — declarou o senador.

Segundo Plínio Valério, esse apoio foi fundamental para restabelecer a ordem no estado. O senador também ressaltou que a população do estado “precisa, sim, de ajuda verdadeira” para enfrentar outros problemas, como a pandemia de covid-19 e a cheia, a “maior da história”, que deixou muitas pessoas desabrigadas.