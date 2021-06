Prédios iluminados destacam a importância da doação de sangue

Para lembrar o Junho Vermelho, mês destinado à campanha de doação de sangue e em homenagem aos doadores, o Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs) realiza uma ação em parceria com diversas instituições públicas e privadas de iluminação cênica em prédios. Na noite desta segunda-feira (14/6), o Palácio Piratini ficou iluminado para lembrar a importância da data.

Dentro da ação, haverá publicações nas redes sociais da Secretaria da Saúde (SES) com o slogan “A doação de sangue salva vidas. Mesmo com a pandemia, doe sangue”.

De acordo com a coordenadora de captação do Hemorgs, Gesiane Ferreira Almansa, o mês de junho é um período de alerta e chamamento de doadores. A data de 14 de junho foi instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Conforme Gesiane, a campanha serve também para reforçar a necessidade da doação na época de baixas temperaturas no Estado. “Com o coronavírus, os estoques de todos os tipos sanguíneos, principalmente O- e O+, estão em baixa, e como não há substituto para o sangue, a população precisa colaborar de forma segura, se dirigindo ao Hemocentro para doação”.

Desde o início da pandemia, a equipe do Hemocentro segue todas as orientações da OMS para funcionar com segurança e normalidade. Os doadores são recebidos por ordem de chegada dentro da capacidade de atendimento. Também está disponibilizado o agendamento prévio de horários pelo telefone (51) 3336-6755 ou pelo Whatsapp (51) 98405-4260.

A ação busca reforçar que, mesmo em um cenário de pandemia do coronavírus, a doação de sangue é realizada de forma rápida e segura e segue indispensável para que muitas vidas sejam salvas.

A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou pessoas em outras situações clínicas.

O QUE É PRECISO PARA DOAR

• Estar em boas condições de saúde.

• Apresentar documento oficial de identidade com foto.

• Ter entre 16 e 69 anos. Candidatos a doadores com menos de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal.

• Pesar no mínimo 50 quilos com desconto de vestimentas.

• O limite de idade para a primeira doação é 60 anos.

• Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa.

• Ter dormido pelo menos seis horas antes da doação.

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.

• Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

• Gripe ou febre.

• Gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses.

• Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana.

• Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses.

• Exposição à situação de risco para HIV (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas).

• Herpes labial

– Mais informações podem ser conferidas emsaude.rs.gov.br/doacao-de-sangue

– O Hemorgs fica na avenida Bento Gonçalves, 3.722, em Porto Alegre

– Horário para doação de sangue: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

– Agendamento prévio de horários pelo telefone (51) 3336-6755 ou pelo Whatsapp (51) 98405-4260