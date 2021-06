Covid-19: Anvisa amplia prazo de validade da vacina da Janssen

Rio Grande do Sul Prédios iluminados destacam a importância da doação de sangue Para lembrar o Junho Vermelho, mês destinado à campanha de doação de sangue e em homenagem aos doadores, o Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs) realiza uma ação em parceria com diversas instituições públicas e privadas de iluminação cênica em prédios