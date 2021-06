Leite se reúne, em videoconferência, com diretoria da empresa espanhola Ocean Winds

O governador Eduardo Leite se reuniu, na tarde desta segunda-feira (14/6), com a diretoria da empresa espanhola Ocean Winds. Os secretários Artur Lemos Júnior (Casa Civil) e Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura) também participaram, assim como o deputado federal Alceu Moreira.

A Ocean Winds nasceu da união entre a EDP Renováveis (Portugal/Espanha) e a Engie 2 (França). Juntas, formaram uma nova empresa no setor da energia eólica offshore, a Ocean Winds (OW), uma das maiores empresas de desenvolvimento eólico puramente offshore do mundo. Com projetos na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, a empresa pretende expandir para a América Latina, inclusive o Brasil.

O governador colocou as equipes do Estado à disposição para facilitar qualquer negociação a respeito de investimentos da empresa no Rio Grande do Sul, e convidou os diretores de desenvolvimento Frederic Guerin e José Partida a visitarem o Estado para avaliar as oportunidades de negócios no setor.