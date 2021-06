Brasil receberá 3 milhões de vacinas Janssen na terça-feira

Um total de 3 milhões de unidades da vacina contra Covid-19 subsidiária da Johnson & Johnson, Janssen, chegará ao Brasil, sendo aplicadas apenas nas capitais do país. A informação foi dada sábado, 12, pelo ministro da saúde Marcelo Queiroga.

As vacinas da Janssen são diferentes dos imunizantes que estão sendo aplicados no Brasil por serem de dose única, ou seja, 3 milhões de pessoas terão o esquema vacinal completo ao recebê-las.

O ministro também confirmou que essas doses virão da unidade estadunidense de Baltimore, a mesma planta onde foram registrados problemas de contaminação que levaram a FDA a pedir que a farmacêutica descartasse cerca de 60 milhões de doses. No entanto, Queiroga confirmou que essas unidades são seguras, porque as autoridades sanitárias dos Estados Unidos e do Brasil são rigorosas, de tal forma que pode-se garantir que as doses poderão ser usadas com segurança.