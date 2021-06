Secretaria da Saúde e empresa de consultoria lançam campanha para incentivar doação de sangue

Em parceria, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a empresa Otelio Consultoria lançaram a campanha de doação de sangue Doar é Viver para incentivar a reposição de estoques de sangue em toda a rede pública de hemocentros do Rio Grande do Sul (Hemorrede).

Os estoques de sangue estão críticos em todas as regiões do Estado, de acordo com a coordenadora de captação do Hemocentro do Estado do RS (Hemorgs), Gesiane Ferreira Almansa, especialmente os tipos O+ e O-. “Como atendemos muitos hospitais, temos dificuldade de suprir a demanda por hemocomponentes, por causa da baixa oferta de candidatos a doação”, acrescenta.

Integram a Hemorrede oito instituições em Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Rosa, Cruz Alta, Caxias do Sul, Alegrete, Santa Maria e Pelotas. A campanha é lançada no mês em que se celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho). “Esperamos sensibilizar a população quanto à necessidade de mantermos sempre os estoques de sangue altos e aumentar a adesão nos hemocentros”, enfatiza Gesiane.

O empresário Otelio Drebes, da Otelio Consultoria, parceira da SES na campanha lançada neste sábado (12/6), destaca que doar sangue é procedimento simples, mas que ajuda a salvar vidas, e que isso o motiva. “Vim de uma família pobre, de agricultores. Hoje posso ajudar a salvar vidas”, diz o empresário. “Em mais ou menos meia hora, tu podes salvar quatro vidas, ao doar sangue", completa.

Cada pessoa que for até um dos hemocentros durante o período da campanha ganhará uma semente da árvore moringa, representando a Árvore da Vida, simbologia bíblica para fecundidade e imortalidade. “Quando o doador plantar a sua árvore e acompanhar o crescimento, irá se recordar das vidas que salvou com esse gesto tão simples", diz Otelio.

Quem quiser doar e tiver dificuldade de chegar ao hemocentro poderá manifestar o interesse por transporte no site da campanha. Os organizadores irão avaliar e tentar ajudar.

Nos últimos meses, em algumas regiões, os estoques atingiram baixos níveis de todos os tipos sanguíneos. Em Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo, por exemplo, os hemocentros estão com os estoques em níveis críticos, principalmente do sangue tipo O, o mais comum e mais usado.

No Sul, o Hemocentro Regional de Pelotas chegou a ficar, no início de 2021, com 80% do estoque de sangue abaixo do necessário para suprir a demanda. Mais de 500 cidades e centenas de hospitais irão se beneficiar da campanha.

