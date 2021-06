Concessão do Cais Mauá é tema de workshops

A concessão do Cais Mauá, em Porto Alegre, será tema de workshops na segunda (14/6) e terça-feira (15/6). Os eventos são organizados pelas secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e de Parcerias (Separ) do governo do Estado, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e consórcio Revitaliza.

O tema do primeiro encontro, na segunda (14), a partir das 14h, no auditório do Cais Mauá (av. Mauá, 1.050), é "Vocação imobiliária, mercado imobiliário POA e entorno Cais Mauá". Na terça (15), às 9h, no mesmo local, o workshop fala sobre "Comunidade local, entorno e interessados diretos no Cais Mauá". Os encontros são com representantes dos setores interessados e grupos da sociedade para tratar sobre a futura concessão. Em razão das restrições sanitárias, a capacidade do espaço é reduzida.

Ao todo, estão previstos cerca de dez workshops, a ocorrer nos meses de junho e julho, antes da publicação do edital, prevista até o fim do ano. “É um projeto que será construído com amplo debate. Manteremos o padrão de todos os projetos do governo Eduardo Leite, que é o diálogo. O cais é uma das áreas mais relevantes de Porto Alegre e certamente terá um plano à altura. Os porto-alegrenses e gaúchos merecem ter esse espaço de volta”, afirma o secretário de Parcerias do governo do RS, Leonardo Busatto.