CNM não realizará a Marcha a Brasília em 2021 devido à pandemia de Covid-19

A nova gestão da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que assumiu o triênio 2021-2024, decidiu que não haverá a edição 2021 da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, avalia que o cenário no país ainda deverá impossibilitar a realização do evento com segurança neste ano. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Político da entidade.

Anteriormente, a edição de 2021, prevista para maio, havia sido adiada para outubro. Também por causa do cenário de pandemia, o evento foi cancelado em 2020. A última edição da Marcha a Brasília ocorreu em 2019 e reuniu mais de nove mil participantes. A expectativa é que o evento, considerado o maior encontro municipalista da América, volte a ser realizado no primeiro semestre de 2022.

Idealizada pelo presidente Paulo Ziulkoski, a primeira edição da Marcha a Brasília aconteceu em 1998. Desde então, foram 22 edições. O espaço é sinônimo de forte mobilização e pressão política, e resulta em avanços e conquistas históricas com impacto para todos os municípios do Brasil.

