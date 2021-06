Covid-19: Pessoas com mais de 18 anos serão vacinadas até dezembro

Todos os brasileiros com mais de 18 anos deverão estar vacinados contra a Covid-19 até o fim do ano, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele participou, no sábado (12/06), de evento médico, no Rio de Janeiro, sobre o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita, e reforçou aos profissionais o que já havia adiantado durante sessão no Senado no último dia 8.

— Este ano, a despeito das condições ainda complexas na assistência à saúde, o Ministério da Saúde já contratou 600 milhões de doses de vacina, de tal maneira que a população acima de 18 anos será vacinada até o fim do ano. Isto eu posso assegurar. Somente em junho, nós vamos distribuir mais de 40 milhões de doses de vacina. Nós estamos antecipando doses — disse Marcelo Queiroga.

O ministro da Saúde lembrou também que o acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) já foi firmado, o que permitirá, em breve, vacinas produzidas a partir do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) nacional.

— Nós já temos 200 milhões de doses da Pfizer contratadas e 100 milhões dessas doses estarão disponíveis até setembro. Outros 100 milhões de doses estarão disponíveis até dezembro. E avança o contrato para mais 100 milhões de doses da [vacina da empresa] Moderna. Então, isso é a certeza que nós vamos vacinar a nossa população e pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença — finalizou Marcelo Queiroga.

