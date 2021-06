Presidente do Senado lamenta morte de Marco Maciel

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, divulgou nota de pesar pela morte do ex-senador e ex-vice-presidente da República Marco Maciel, aos 80 anos, neste sábado (12). Veja a íntegra do comunicado a seguir:

Nota de pesar

É com tristeza que recebo a notícia, neste sábado (13), do falecimento de Marco Maciel, que foi governador de Pernambuco, senador e vice-presidente da República no governo Fernando Henrique Cardoso. O pernambucano lutava há sete anos contra o mal de Alzheimer. Sua partida inflige enorme perda para a política brasileira e a arte da conciliação. Meus sentimentos à sua família, amigos e admiradores.

Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional