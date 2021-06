Ministro da Saúde inaugura leitos e diz que não é censor de Bolsonaro

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em São Paulo nessa sexta-feira para inaugurar leitos de terapia intensiva e de enfermaria no HoQueiroga disse que o Brasil está apto a vacinar a 2,4 milhões de pessoas por dia.spital Municipal de Guarapiranga, no extremo sul da cidade.

Acompanhado do prefeito, Ricardo Nunes (MDB), Queiroga disse que o Brasil está apto a vacinar a 2,4 milhões de pessoas por dia.

Desde o começo da vacinação o número máximo de doses aplicadas por dia foi de cerca de 1 milhão, menos da metade da capacidade estimada pelo ministro.

Queiroga prometeu vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos até o final do ano, um população de 160 milhões de pessoas.

Para isso seriam necessárias cerca de 320 milhões de doses, levando em conta que vacinas exigem duas doses para garantir a imunização.

Nessa sexta-feira, o Ministério da Saúde registrava pouco mais de 75 milhões de doses aplicadas. Para a junho, a promessa do ministro é entregar mais 40 milhões de novas doses.

Questionado sobre o parecer que desobriga uso de máscara para as pessoas que já tomaram as duas doses da vacina, que estaria sendo feito a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o ministro disse que não é o censor do presidente.