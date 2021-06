Procergs anuncia reorganização operacional

A partir de segunda-feira (14/6), a Procergs está encerrando a operação de suas seis Coordenadorias Regionais, nas cidades de Alegrete, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria e Santo Ângelo.

A decisão se deve principalmente à extinção de atividades e aos avanços da tecnologia da informação que, ao longo dos últimos anos, vem permitindo que cada vez mais os serviços sejam prestados de forma remota ou automatizada, através das inúmeras ferramentas digitais disponíveis, as quais foram potencializadas de forma significativa nos últimos meses, por conta das necessidades impostas pela pandemia.

Esses avanços permitem ainda a redução de custos operacionais como locação de salas e prédios, equipamentos e materiais de trabalho, serviços de manutenção local, entre outros.

As Coordenadorias Regionais foram criadas com o objetivo inicial de apoiar a prestação de serviços da companhia à extinta Caixa Econômica Estadual. Ao longo do tempo as CRs atuaram ainda como braço comercial e técnico do provedor Via RS (encerrado em 2018) e também como apoio à aplicação das provas do DetranRS, entre outras funções. Ao longo dos últimos anos, porém, o volume de trabalho nessas unidades vem sendo reduzido de forma significativa.

As pessoas

Os profissionais lotados nessas unidades atuarão em regime de home office, até segunda ordem, a exemplo do que já vem ocorrendo, com a quase totalidade dos profissionais da companhia ao longo dos últimos 15 meses, por conta da pandemia.

Nas próximas semanas, a Procergs vai abrir um novo ciclo do PDV (programa de demissão voluntária), para permitir a adesão de interessados.

De acordo com o interesse e a pedido do profissional, será disponibilizada ainda a oportunidade de transferência para a sede, em Porto Alegre, para os ocupantes dos cargos que não estejam classificados como em extinção, no atual plano de empregos, funções e salários da empresa.

Gestão e sustentabilidade

Essa medida faz parte do plano de sustentabilidade de longo prazo, que prevê uma série de ações que visam garantir o necessário equilíbrio econômico-financeiro da companhia, entre as quais a revisão detalhada de todos os itens de custo e receita, que são acompanhados de perto desde o início da gestão, bem como a revisão/aprimoramento de todos os contratos e a criação de novos produtos e serviços aderentes ao negócio e à missão empresarial da companhia.

Segundo José Leal, diretor-presidente da Procergs, “essa gestão vem atuando, desde o início, de forma dedicada e comprometida com a sustentabilidade da companhia, que cumpre função essencial ao bom funcionamento da administração estadual. Estamos sempre atentos aos avanços tecnológicos e a todas as oportunidades que eles proporcionam. É fundamental que uma empresa com o perfil inovador da Procergs ofereça sempre as melhores soluções disponíveis, com o melhor custo/benefício, garantindo serviços de qualidade ao Estado e seus cidadãos.”