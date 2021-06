Anvisa autoriza vacina da Pfizer contra covid para adolescentes a partir dos 12 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, na manhã desta sexta-feira (11), que autorizou a indicação da vacina contra a covid-19 Comirnaty, da Pfizer, em adolescentes com 12 anos ou mais.

"A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa", diz a agência.

O imunizante da Pfizer, segundo a fabricante, tem 94% de eficácia no público adulto, um valor que surpreendeu cientistas assim que foi divulgado. O produto usa a inovadora tecnologia de RNA mensageiro, vista por analistas como o futuro dos imunizantes.

A vacina da farmacêutica norte-americana também foi a primeira a receber o registro definitivo no Brasil.

